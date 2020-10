La Questura di Latina già da tempo ha attivato una rete di legalità con tutti i cittadini che intendano collaborare con le istituzioni, creando rapporti costanti con la cittadinanza attiva.

Commercianti, comitati di quartiere, ristoratori, tutti coinvolti in modo che ogni cittadino diventi sentinella di legalità.

In tale contesto i poliziotti della Volante hanno denunciato un uomo di 38 anni ed una donna di 31 anni entrambi responsabili di furto aggravato.

La coppia a passeggio nelle vie dello shopping del capoluogo pontino insieme con il figlio di soli 7 anni, è stata riconosciuta e segnalata alla polizia da un commerciante del centro.

I due qualche giorno prima, fingendosi una normale famiglia intenta a fare shopping nelle strade del centro, avevano rubato alcuni costosissimi profumi dagli scaffali di una nota profumeria della zona.

I malviventi erano però stati ripresi nel corso del furto dalle telecamere di sorveglianza e quindi immediatamente segnalati alle forze dell’ordine.

I poliziotti quindi hanno fermato la coppia e dopo aver acquisito formalmente i filmati delle telecamere, dalle quali si riconosce in modo inequivocabile la coppia intenta al furto, approfittando della distrazione delle commesse, secondo un collaudato e vincente modus operandi, li hanno accompagnati in ufficio per la compiuta identificazione.