L’affidamento triennale dei servizi sociali a Latina scade ad aprile 2020.

Il Comune, nel 2016, aveva proceduto a pubblicare bando di gara, suddiviso in tre lotti, per l’affidamento dei servizi integrati di sostegno e assistenza sociale e domiciliare agli anziani e ai disabili sul territorio di competenza.

Evitare una fase di stallo è fondamentale ma al momento dal Comune guidato dal sindaco Coletta non si hanno risposte.

“Quel bando – interviene il consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta – era stato presentato come il primo passo verso una rivoluzione di un servizio fondamentale. Ad oggi però quella rivoluzione rischia di arenarsi sull’inerzia amministrativa. Per questa ragione, rispondendo all’appello ricevuto da tanti lavoratori che hanno di fronte un futuro di incertezza, ho presentato, il 21 febbraio, un’interrogazione che sarà discussa al question time per capire cosa si intenda fare per evitare di creare una falla in un settore fondamentale per l’assistenza a persone con disabilità ed anziani”.

Nell’interrogazione si chiede di conoscere se il Comune di Latina stia predisponendo una nuova gara d’appalto per tali servizi e come, considerata la tempistica estremamente ridotta, intenda procedere per assicurare la continuità del servizio.

Si vuole sapere se si intendano coinvolgere, come previsto dalla normativa vigente, i sindacati nella definizione del nuovo bando di gara e se siano state prese in considerazione altre forme di affidamento per tale servizio.

“E’ assurdo che nel Comune capoluogo la maggioranza e i componenti della giunta guidata dal sindaco Coletta giochino sempre la carta della lesa maestà ogni volta che si chiede di avere risposte. E’ inaccettabile – continua Valetta – che a due mesi dalla scadenza del bando non una parola sia stata spesa per spiegare quale strada si intenda intraprendere. L’incertezza e la frammentarietà che regna sulla gara d’appalto, come in tutti gli altri settori purtroppo, per il servizio nel Comune di Latina deve essere eliminata una volta per tutte”.

Per una amministrazione che della trasparenza aveva fatto la bandiera di una campagna elettorale mai terminata, la strada da compiere per realizzarla sembra essere ancora molto lunga.

“Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una amministrazione come quella di Latina che prende le decisioni in modo sommario e tardivo pesando sui già esigui servizi sociali e soprattutto sulla vita dei lavoratori e degli utenti. Coletta e l’assessore Ciccarelli si presentino con una risposta esaustiva e, soprattutto, centrata sull’argomento. Perché non intendiamo cedere il passo – conclude il consigliere comunale della Lega -su un servizio tanto importante su cui intendiamo andare fino in fondo anche per evitare spacchettamenti e scelte che possono essere lesivi dei diritti degli utenti e della stabilità dei lavoratori”.