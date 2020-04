Emergenza su emergenza. E’ quella innescata dalla diffusione del Coronavirus in Italia e non solo.

Le serrande sono abbassate, i negozi chiusi, le città isolate, molte imprese si sono fermate e, con loro, anche lavoratori e imprenditori costretti a rimanere a casa.

Alla gravissima situazione sanitaria si è aggiunta quella economica che presto porterà il Paese a fare i conti con danni enormi.

Programmare interventi mirati per evitare quello che ad oggi si prospetta come un tracollo inevitabile del sistema italia è indispensabile.

In questo contesto si inseriscono le proposte del portavoce di Fratelli d’Italia a Latina, Gianluca Di Cocco e del gruppo consiliare in Comune formato dai consiglieri Andrea Marchiella, Nicola Calandrini, Raimondo Tiero e Matilde Celentano.

“E’ necessario l’intervento dello Stato, e non solo nelle zone dove si stanno verificando i maggiori disagi. I decreti varati da Conte hanno come scopo quello di mettere nero su bianco tutti i provvedimenti cautelari volti a contrastare l’epidemia da Covid 19. Ma a cuore del Governo, oltre alla salute della gente, ci deve essere l’imprenditoria italiana: servono degli interventi precisi, e servono subito, perché continuando così il conto da pagare sarà molto salato, ed anche la nostra città non sarà da meno”.

Un conto che le imprese italiane rischiano di pagare alla crisi che si aggira tra i 270 e i 650 miliardi di fatturato nel biennio 2020-21.

“È stata fermata l’economia. Era giusto farlo, ma a questo punto è giusto che si fermi anche il resto. Soprattutto la riscossione di debiti e scadenze a livello fiscale, bancario e giudiziario. Sappiamo – spiegano – che i problemi sono molteplici e le risorse scarse ma una particolare attenzione bisogna darla a quelle micro realtà imprenditoriali, alle partite IVA oggi non sufficientemente patrimonializzate per affrontare questi momenti di difficoltà”.

Fratelli d’Italia ha quindi deciso di formulare delle proposte precise e di sottoporle all’attenzione del sindaco di Latina, Damiano Coletta, anche in vista dell’approvazione del prossimo bilancio.

“Riteniamo che siano necessari da subito degli interventi urgenti, per poi programmare una azione concertata ed organica di interventi per il nostro territorio. Pensiamo all’utilizzo di eventuali risorse POR inutilizzate, da riprogrammare attraverso un percorso socio-economico partecipato e all’attivazione di un fondo di microcredito comunale, in accordo con un istituto creditizio locale (BCC o Banca Popolare) per piccoli interventi di massimo 20 mila euro per micro imprese, e partite IVA”.

Esperienze analoghe, in passato, sono state attuate in altri Comuni della provincia.

Ma le iniziative avanzate sono molte tra queste la possibilità di utilizzare le somme stanziate per la servitù della centrale nucleare per interventi a fondo perduto a supporto delle micro, piccole e medie imprese e per le start up innovative di Latina.

La possibilità di annullare i tributi locali dal mese di marzo 2020 a tutto l’anno e la sospensione momentanea dei pagamenti e rateizzazioni.

“Ma anche – concludono – l’individuazione di forme di agevolazioni per le attività commerciali, artigianali e dei servizi, finalizzate alla riapertura delle attività e la programmazione immediata delle attività collaterali in vista della stagione estiva salvo ulteriori proroghe date dall’emergenza Covid19 (gara salvamento, gara parcheggi, recepimento documenti per rimontaggio strutture balneari)”.