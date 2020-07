Un ragazzo di 20 anni di Latina è stato denunciato dai carabinieri per il reato di ricettazione.

Il giovane, sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita, era su un motorino privo di targa e con matricola del telaio abrasa.

Incappato in alcuni controlli in corso nella serata di ieri, 6 luglio, da parte dei militari dell’8° reggimento Lazio – Roma, a Borgo Sabotino, ha tentato di darsi alla fuga.

Peccato che abbia perso il controllo dello scooter terminando la corsa contro i rovi presenti lungo il canale.

Per tale ragione, gli è stata anche contestata la violazione prevista per “L’Inottemperanza all’alt imposto da Funzionari o Ufficiale/Agenti addetti al servizio di polizia in uniforme”.

Il motorino è stato sequestrato.