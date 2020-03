Un post su Facebook che ritrae il sindaco Coletta e il consigliere comunale di Lbc, valeria Campagna, nella zona pub ha scatenato l’ira dell’opposizione.

Dopo un botta e risposta sui social a prendere la parola è il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Massimiliano Carnevale.

“Ritengo doveroso da parte mia evidenziare un comportamento superficiale, rischioso e persino poco professionale da parte del sindaco in un momento di emergenza che porta il nome di Coronavirus a danno non solo di se stesso ma soprattutto dei cittadini e dei dipendenti comunali. Mentre ci sono comuni – spiega Carnevale – come San Felice Circeo che si sono attivati per permettere ai cittadini di svolgere on line le pratiche, qui a Latina, non contenti di aver spostato l’ anagrafe a via Ezio e lasciato il Suap in via Varsavia dove non sono presenti protezioni adeguate a differenza che nei vecchi uffici del centro, hanno pensato bene di lasciare aperti gli uffici al pubblico anche ieri: aumentando i rischi per cittadini e dipendenti”.

A questo si aggiunge il fatto che la determina per i dispenser igienizzanti è arrivata solo dieci giorni dopo il decreto del Governo.

“Dunque, invece di tenere chiusi gli uffici o magari tornare ad utilizzare quelli con adeguate protezioni per pubblico e dipendenti o incentivare il telelavoro da casa, il nostro sindaco non trova di meglio che aggirarsi la sera per la via dei pub. Un’altra caduta di stile dopo la foto al ristorante cinese di qualche settimana fa. Piuttosto il nostro primo cittadino si affrettasse a chiarire ai dipendenti del Comune le nuove disposizioni del Governo contenute nell’ultimo decreto, così come sarebbe necessario, invece che andare a sorseggiare aperitivi con i suoi consiglieri comunali, chiarire anche con una nota pubblica ai pubblici esercenti come comportarsi in merito alle nuove norme restrittive emanate dall’esecutivo”.