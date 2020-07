Il litorale di Latina? Non solo abbandonato a se stesso ma anche teatro dello scontro tra l’assessore Castaldo e il capogruppo della Lega, Massimiliano Carnevale.

Tutto è nato dagli appunti sollevati in commissione urbanistica da Carnevale sulla rigenerazione urbana alla marina.

A questi aveva risposta l’assessore Castaldo accusandolo di “diffondere notizie false” e contestando punto punto le eccezioni sollevate.

“Come prima cosa, il Consigliere Carnevale ha dichiarato in Commissione che il PPE della Marina di Latina risulta annullato. Falso. Il PPE della Marina è stato approvato con Delibera del consiglio comunale del 20 maggio 1983 ed è tuttora vigente come risulta anche da corrispondenze intercorse nel 2017 con gli uffici della Regione Lazio. La decadenza riguarda unicamente, come per tutti i piani attuativi ancora vigenti, le aree sottoposte a vincolo preordinato all’esproprio.

“Ancora una volta devo purtroppo registrare da parte di questa amministrazione una mancanza di dialogo e di confronto nel merito delle questioni poste dall’opposizione a tutela della città e della nostra comunità. Una chiusura tanto più grave in quanto non sostenuta da ragioni tecnico giuridiche. L’architetto Castaldo, assessore, non all’urbanistica, ma alle politiche di gestione ed assetto del territorio della nostra città arriva – spiega Carnevale – a darmi del bugiardo, quando invece sarebbe bastato un minimo di approfondimento della questione per capire che da parte mia venivano poste questioni serie e motivate”.

Castaldo si riferisce a quanto rappresentato nella commissione del 16 luglio circa la situazione giuridico amministrativa del PPE Marina di Latina.

“Purtroppo quel PPE, risalente al 1978, per il combinato disposto delle sentenze Tar 253/82, 254/82, 821/87 e della sentenza del Consiglio di stato , sez. IV, 02 agosto 2000, n. 4253 risulta essere stato annullato. Così dicono le carte, gli atti. Quella che risulta inesatta, a tal proposito non uso il termine “falsa” usato invece dall’assessore perché passibile di denuncia…., è l’affermazione secondo cui la decadenza riguarda unicamente, come per tutti i piani attuativi ancora vigenti, le aree sottoposte a vincolo preordinato all’esproprio. Ed è inesatta non solo perché lo strumento attuativo risulta annullato, ma anche e soprattutto perché nello strumento attuativo originario, quello che Castaldo dice ancora in vigore, era previsto lo strumento perequativo e compensativo che certamente non è soggetto a decadenza”.

Secondo la Lega quindi il venire meno dello strumento pianificatorio esecutivo, non lascia il territorio sguarnito di previsioni urbanistiche dal momento che riemergono le previsioni del piano regolatore generale, che vige tuttora.

“Il vincolo di destinazione pubblica impresso dal Prg alle aree è di natura conformativa e non espropriativa, per questo esso non soggetto a decadenza. Per ciò che attiene invece tanto lo studio preliminare di verifica dello stato di attuazione del PPE della Marina vigente, affidato con determina 221/13, per predisporre una eventuale e successiva variante quanto agli atti presupposti, connessi e conseguenti al Concorso per la Marina di Latina dei primi anni 2000 sono documenti importanti alla discussione ma per i quali non si può prescindere da quanto risulta dagli atti pubblici ovvero, a mio parere e per gli argomenti su esposti, l’avvenuta decadenza del PPE Marina di Latina e la sua inabilità a produrre effetti giuridici.Magari invece di offendere l’assessore potrebbe informarsi, verificare, riferire e provvedere. La Marina di Latina deve essere stralciata dalla deliberazione 30/2020″.

Quello che si chiede, insomma, è maggiore attenzione ed un piano, vero, di riqualificazione urbana da attuare con le procedure previste dalla legge regionale del 2017.

“Di imbarazzante, per dirla come Castadlo, c’è lui, l’assessore alle politiche di gestione ed assetto del territorio il quale crede che lo sviluppo urbanistico del nostro territorio sia cosa sua, sbaglia, e anche tanto, il territorio ed il suo sviluppo è cosa del consiglio comunale. Lui, sicuramente esperto urbanista, è solo – conclude carnevale – un gestore, che noi consiglieri vorremmo molto più attento di quanto si è dimostrato finora».