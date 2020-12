“Lbc prova a riappropriarsi del Forum dei Giovani e lo fa nel peggiore dei modi. Questo perché il Forum non è stato impostato dall’amministrazione comunale come una opportunità di espressione per tutti i ragazzi del capoluogo ma si è cercato di strumentalizzarlo per poterne fare un serbatoio di voti, alla faccia dei proclami nel credere nelle giovani e nelle nuove generazioni!. Ma il giochetto non è riuscito e infatti nel 2018 il candidato vicino all’amministrazione comunale aveva racimolato appena 22 voti sugli oltre 300 iscritti”

Questa la denuncia di Fabrizio Almanza, coordinatore comunale di Gioventù Nazionale Latina, già vice-coordinatore del Forum dei Giovani.

“Nel corso di questi due anni si è cercato di porre rimedio al pasticcio fatto con il regolamento del Forum. Già nel 2019 l’assemblea aveva approvato le modifiche che prevedevano l’ampliamento della fascia di età per potersi iscrivere così da poter aggregare i ragazzi dai 14 ai 32 anni e si era snellita la procedura per l’elezione del coordinatore. Inoltre era stata eliminata l’incompatibilità con incarichi all’interno di qualsivoglia organismo associativo poiché per noi il merito, la conoscenza e la competenza non poteva essere motivo di esclusione”.

Invece con la convocazione dell’assemblea per il 22 dicembre 2020 si è usato il regolamento proposto nel 2018 e che il Forum già aveva modificato.

Per di più il termine per la presentazione della candidatura a coordinatore è stato fissato per il 18 dicembre, antecedente quindi all’assemblea nella quale si discuterà di eventuali nuovi cambi di regole attraverso un “confronto aperto”.

“Chiudere le candidature prima del confronto è una beffa – continua Almanza – Il regolamento approvato dal Forum deve diventare ufficiale, altrimenti si delegittimerà il lavoro fatto dal Coordinamento, dall’Assemblea e da tutti i giovani attivi in questi due anni. Ci aspettiamo, quindi, che non siano i ragazzi ma questa amministrazione ad assumersi il proprio pezzetto di responsabilità annullando la scadenza delle candidature, rendendo ufficiale il nuovo regolamento e indicendo nuove democratiche elezioni”.