Deve aver scambiato la fontana di piazza San Marco per una piscina sollevando un’ondata di polemiche.

Si tratta di un giovane extracomunitario che lasciando le ciabatte accanto alla fontana vi si è immerso come se nulla fosse e in pieno giorno.

“Un colpo al cuore e al decoro di Latina. La nostra città è sempre stata una comunità accogliente, ma non può e non deve tollerare queste immagini e questi comportamenti”.

Questo il commento del coordinatore comunale della Lega a Latina, Armando Valiani.

“Mi auguro che il sindaco Coletta sempre così attento ai migranti e alle loro esigenze intervenga per porre un freno a questi comportamenti degradanti che non possono e non devono essere tollerati. Latina non merita il degrado urbano a cui abbiamo assistito in questi anni e le regole devono valere anche per coloro che vivono in clandestinità, nei centri di accoglienza o sono in attesa di rimpatrio. Un maggiore controllo del territorio di sicuro aiuterebbe – conclude Valiani – a prevenire questi comportamenti degradanti a cui i cittadini di Latina non meritano di assistere”.