Latina Scalo tra cassonetti distrutti, mucchi di spazzatura e buche che mettono a rischio la sicurezza di automobilisti e residenti.

L’erba alta e rovi, oggetto recentemente di un principio d’incendio, e la mancanza di pubblica illuminazione sono il corollario di uno stato di abbandono che favorisce l’azione dei soliti incivili che depositano illegalmente rifiuti ingombranti e di dubbia provenienza.

In quella che dovrebbe essere un’area verde a ridosso di via Del Mirto, spuntano, oltre ai vecchi elettrodomestici anche un’imbarcazione.

A riaccendere i fari su una situazione non più sostenibile e denunciata più volte dai residenti è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Latina, Matilde Celentano.

“Via del Mirto è stata dimenticata dal Comune. Sono passati sette mesi dall’annuncio di imminenti lavori, promessi ai residenti, ma né il sindaco Damiano Coletta né l’assessore Emilio Ranieri hanno mantenuto fede alla loro parola. La strada non è asfaltata ed è costellata di buche e crateri che si riempiono di acqua non appena piove. Purtroppo, la vivibilità delle famiglie che lì risiedono – spiega la Celentano – non è compromessa solo dai disagi patiti per una viabilità inesistente. Inesistenti sono anche i numeri civici delle abitazioni del condominio “Lepini” che rendono difficile il servizio di recapito della posta”.

Ai margini della strada, se così si può chiamare, si contano quattro tombini aperti, nascosti tra le erbacce.

“I residenti, timorosi del rischio di finirci dentro con gravi conseguenze soprattutto per i bambini, hanno provveduto a segnalare la loro presenza con del nastro rosso. Il sindaco e l’assessore hanno incontrato gli abitanti di via del Mirto a novembre 2019, promettendo loro una rapida soluzione. E invece nulla si è mosso, nonostante i residenti per mezzo Pec abbiano inviato al Comune una relazione tecnica, redatta da un professionista, attestante i dettagli della situazione riscontrata. Dispiace notare che l’amministrazione comunale – continua – sia concentrata soltanto su determinate zone della città, più in vista e sotto gli occhi di tutti, trascurando gli abitanti che vivono in aree più isolate”.

Proprio la ricucitura tra le aree periferiche e il centro della città, sotto la spinta dello slogan “nessuno resterà indietro” era uno dei punti del programma di Lbc e del sindaco Coletta.

“Non vorrei pensare che nel capoluogo pontino esistano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Chiedo al sindaco di questa città di sollecitare all’assessorato e agli uffici competenti i lavori necessari a garantire agli abitanti di via del Mirto una condizione normale di vivibilità e sicurezza igienico-sanitaria. Faccia il suo dovere e risolva – conclude la Celentano – quanto prima questa situazione: i cittadini di Latina Scalo meritano rispetto sempre e non soltanto in campagna elettorale.