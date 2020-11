“Al sindaco di Latina Damiano Coletta, al quale gli auguriamo una pronta guarigione, è stata riscontrata una polmonite in fase iniziale e si è deciso per un ricovero prudenziale al fine di effettuargli la terapia antivirale presso l’ospedale Santa Maria Goretti. Invece i pazienti Covid che si trovano da giorni su una barella al pronto soccorso con una polmonite bilaterale? Sembra davvero incomprensibile quanto sta avvenendo”.

Con queste parole Vinicio Amici, segretario regionale del Lazio Confail sanità, interviene riportando alla luce la drammaticità della situzione che si vive negli ospedali a partire proprio dal Goretti di Latina.

Nei giorni scorsi, proprio per far fronte al numero crescente di pazienti che richiedevano un ricovero, è stata allestita, anche per non bloccare le ambulanze in attesa di un posto letto, una tensostruttura esterna all’ospedale con oltre venti postazioni.

“La sanità – conclude – dovrebbe essere uguale per tutti come la legge!”.