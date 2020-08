Non un negozio ma uno spazio in cui, tra confronto, sorrisi, cordialità e aspirazioni intere generazioni di Latina sono cresciute.

Un luogo in cui era possibile conoscere la passione per il lavoro, il senso del sacrificio ma anche la voglia di crescere e diventare più grandi attraverso il servizio offerto ai propri clienti all’insegna della disponibilità, della qualità e dell’efficienza.

Questo e molto altro è il segno nella storia di una città, della sua provincia e di una comunità, lasciato da Roberto Patria.

Grazie a Roberto e alla sua famiglia Latina ha scoperto se stessa, le sue potenzialità. Lo ha fatto partendo dallo sport e dalla capacità di dare vita a vere e proprie passioni come quella per la pesca e le armi ma anche per gli accessori come gli orologi, i coltelli e l’abbigliamento.

Tantissimi di noi sin da piccoli siamo passati per il suo negozio, in quei locali che all’ingresso sembravano piccolissimi, per poi aprirsi su un mondo che si ampliava anche nel retro.

Sono pochi quelli che passando per le vie di Latina non hanno avuto modo di vederlo in piedi davanti al suo negozio a scambiare qualche parola magari al momento della chiusura con clienti, amici, appassionati.

Entrare in quel negozio imponeva rigore e rispetto immediato che solo il sorriso di Roberto sapeva spezzare mentre spiegava quale esca fosse la migliore da utilizzare per questa o quella tipologia di canna da pesca, o consigliava a quale poligono recarsi per fare esperienza.

A 86 anni Roberto Patria ci ha lasciati, ha lasciato a Latina un’eredità fatta di capacità di intraprendere e di non cedere mai alle crisi economiche, all’esigenza di rinnovamento.

Ha lasciato l’insegnamento proprio di chi anche di fronte ad un ostacolo ha sempre trovato, grazie anche alla sua famiglia, la capacitò di superarlo e di tornare più forte.

Un esempio di fare impresa e di intuire come come passione e professionalità possano essere il vero perno di uno sviluppo di cui la sua attività commerciale è stata un tassello fondamentale.

Oggi la sua storia continuerà grazie al figlio Giorgio che da anni ha preso in mano le redini di un’azienda che ha segnato la storia.