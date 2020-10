Pino “radiolina” è morto. Il suo sorriso resterà indelebile in una città come Latina e in quei ragazzi, oggi uomini e onne, che ne hanno potuto conoscere il sorriso, la bontà e quella radio da cui non si staccava mai e che gli era valsa il soprannome che è entrato nelle maglie, nella storia e nel cuore di un’intera città.

La musica con lui camminava per Latina, si fermava ad un angolo di una piazza, risuonava nelle piazze riempiendo di una gioia unica e pura chi lo incontrava.

Pino, al secolo Giuseppe Massari, aveva 73 anni ed era ricoverato nella clinica Villa Azzurra di Terracina.

Spesso era possibile incontrarlo, parliamo di oltre trenta anni fa, nella zona delle Covelli, a ridosso della scuola Don Bosco dove si fermava a parlare con le mamme dei bimbi o, durante l’estate, con i ragazzi che si incontravano nel piazzale o nelle piccole aree verdi della zona.

Faceva chilometri a piedi e spesso parlava da solo ma chi lo incontrava non mancava mai di salutarlo o trovare qualche momento per parlare con lui.

Adorava i bimbi e con loro rideva spontaneo anche solo guardandoli giocare. Ogni tanto si arrabbiava e borbottando si allontanava alzando il volume della sua radio nera per poi tornare e disvelare sotto un istante di broncio quegli occhi pieni di vita e d’amore.

Ciao Pino, a Latina mancherai sempre.

I funerali si svolgeranno domani, 15 ottobre alle 15,30, nella chiesa di Santa Rita.