Un furto si è perpetrato ieri in centro a Latina. Vittima una donna, alla quale è stato rubato il portafogli.

L’episodio intorno alle 19, tra via Sperlonga e via Pontinia. Testimoni hanno visto due persone fuggire dal luogo del borseggio, all’apparenza uomini, vestiti di scuro. Avrebbero approfittato di un momento di distrazione della donna, che era in auto, per sottrarle in portafogli e poi scappare.

Immediata la chiamata al 113 con una pattuglia della polizia che si è subito portata sul posto. Gli agenti hanno soccorso la donna, ancora sotto choc, raccogliendo le prime, sommarie, descrizione dei malviventi.