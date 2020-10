Un tentativo di furto frustrato dall’immediato intervento dei carabinieri. L’episodio questa notte a Latina.

Era da poco passata la mezzanotte quando i militari del norm del locale comando compagnia traevano in arrestato, in flagranza di reato, un cittadino di nazionalità algerina 38enne, in italia senza fissa dimora.

Dopo essersi introdotto in una caffetteria del centro, l’uomo rubava una cassetta metallica contenente la somma contante di € 200,00.

Non aveva però fatto i conti col titolare dell’esercizio commerciale, che lo inseguiva e lo raggiungeva ingaggiando con lui una furiosa lotta. Durante la colluttazione il titolare veniva colpito ad una mano con una bottiglia di liquore, precedentemente asportata.

Solo l’immediato intervento dei carabinieri consentiva di individuare ed arrestare l’autore del reato, il quale opponeva energica resistenza al fine di guadagnare la fuga.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.