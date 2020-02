Valeria Campagna, consigliere comunale di Lbc e presidente della commissione politiche giovanili ha incontrato i rappresentanti di istituto delle scuole superiori con i rappresentati della Csc, società che gestisce i trasporti per la Tpl nel comune capoluogo.

Il consigliere di Lbc si è detta soddisfatta per l’esito e la serietà dell’incontro avvenuto con i rappresentanti delle scuole.

“Gli studenti ci hanno illustrato il documento che hanno elaborato, dopo aver consultato gli studenti pendolari di tutte le scuole superiori della città. Fra le richieste più sentite – spiega Campagna – ci sono quella di avere un’app per la bigliettazione elettronica e corse serali nel weekend per la via dei pub, per il mare, per Latina scalo e per Q4/Q5. Il contributo apportato dagli studenti è fondamentale in questa fase, per consentirci di ridefinire il servizio in maniera complessiva e allo stesso tempo di soddisfare le loro esigenze”.

Anche il presidente della consulta provinciale degli studenti si è espresso positivamente rispetto all’incontro avvenuto.

“Mediato dall’amministrazione comunale, l’incontro si è rivelato una grande occasione di confronto e dialogo, con l’obiettivo comune di rendere il trasporto pubblico locale più a misura di studente. Crediamo – continua il presidente – sia anche questo necessario per rendere davvero accessibile il diritto allo studio per tutti e ribadiamo l’importanza e la necessità di spazi di dialogo continui tra la politica, il mondo dei giovani e della scuola“.

Che sia la volta buona che i ragazzi prendano, finalmente, in mano le redini di questa città e portino benefici a tutti noi?

Presto per dirlo. Ma siamo fiduciosi perchè già il mettersi in gioco e provarci è sintomo di voglia di cambiare.