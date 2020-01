Botte da orbi utilizzando anche delle spranghe, a Latina.

I fatti si sono verificati nella notte ed è stato segnalato dal comitato Nicolosi attraverso i social.

“Ancora scene di follia – scrive il comitato – tra le vie del nostro quartiere da parte di stranieri che se le danno di santa ragione . Come si è chiuso il 2019 così si è iniziato il 2020, noi non ce la facciamo più e temiamo che la situazione stia sfuggendo di mano alle autorità competenti. Serve un controllo a tappeto di tutti i negozi gestiti da stranieri di via Corridoni e se necessario la loro chiusura”.

Sul caso è intervenuto anche Marco Savastano, referente di CasaPound Latina.

“Quando si entra in via Corridoni sembra di attraversare un confine passando in una zona dove si respira illegalità diffusa. Lo storico quartiere è diventato ormai una banlieue parigina”. Spaccio alla luce del sole, violenze, pizzo agli esercenti, degrado e abbandono, questa è la fotografia della zona. Poco più di due anni fa CasaPound scese in strada con un corteo nel quartiere per denunciare la situazione. Non bastano quelle che sembrano delle incursioni di facciata della polizia ogni tre quattro mesi per arrestare e poi rilasciare spacciatori o clandestini con in mano un foglio di via”.