Una rissa, in pieno centro, nella così detta via dei pub a Latina, in via Cesare Battisti.

E’ successo ieri poco prima dell’ora di chiusura. Fatto sta che, alla fine, il bilancio parla di due persone costrette a ricorrere alle cure dei sanitari per ferite da arma da taglio.

Difficile capire cosa sia stato ad innescare la miccia. Due comitive si sono confrontate ed a riportare la peggio sono stati due ragazzi.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, sono volate le suppellettili del locale: sedie, bicchieri e altro, per alcuni secondi di autentico caos.

I due ragazzi che hanno riportato la peggio hanno raccontato agli investigatori della polizia di non conoscere gli aggressori. Ma le forze dell’ordine si avvarranno delle immagini di alcune telecamere di sicurezza della zona per ricostruire quanto accaduto e identificare tutti i coinvolti nella rissa.

In ballo c’è una denuncia per rissa, mentre per i feritori potrebbe scattare anche l’accusa di lesioni aggravate.