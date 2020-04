“Le misure straordinarie disposte lunedì per disciplinare i lavori del consiglio comunale e delle commissioni consiliari sono conseguenza del momento che stiamo vivendo e non c’è alcuna volontà di limitare l’attività istituzionale in maniera arbitraria. Ci sono delle oggettive difficoltà tecniche che gli uffici stanno risolvendo e per le quali in parte è stata già trovata soluzione”.

Questa la replica del presidente del consiglio comunale di Latina, Massimiliano Colazingari, finito ieri sotto il fuoco incrociato dell’opposizione di centrodestra e centrosinistra.

Motivo del contendere modalità e tempi di svolgimento di commissioni e consiglio comunale, adeguati all’emergenza Coronavirus e alle relative misure restrittive, considerate “lesive della stessa democrazia“.

Oggi, intanto, si svolge per la prima volta in videoconferenza la riunione dei capigruppo e Colazingari spera che già dalla prossima settimana possa verificarsi una graduale ripresa dei lavori consiliari, in particolare le commissioni.

“Questo atto integrativo al regolamento non può non tener conto della straordinarietà del momento. Detto questo, parliamo comunque di un atto che è ovviamente soggetto a modifiche così come già previsto nella clausola di salvaguardia inserita nell’atto stesso”.

Alcune saranno apportate già dalla prossima settimana, una volta assicurate anche le implementazioni tecniche del caso.

“Come presidente del consiglio comunale, inoltre, sono assolutamente disponibile ad accogliere eventuali istanze dei consiglieri affinché – conclude Colazingari – questo dispositivo, che ripeto ha un carattere assolutamente temporaneo e straordinario, possa essere il più condiviso possibile”.