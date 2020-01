Trovata in tempi rapidi, come anticipato su Latinaquotidiano.it ieri da Dario Bellini, capogruppo di Lbc in consiglio comunale, la soluzione per la raccolta della carta e cartone a Latina.

L’azienda Abc ha trovato una soluzione tampone che prevede il ricorso ad un impianto alternativo sulla Prenestina nel Comune di Monte Compatri.

Si tratta di una risposta all’emergenza in attesa di trovare una soluzione definitiva nell’interesse dei cittadini.

La raccolta riprenderà dal 6 gennaio.

Il servizio era stato improvvisamente interrotto dal 4 gennaio dopo che si era stoppato, con comunicazione del 30 dicembre 2019, il conferimento del materiale da parte dalla Piattaforma Comieco.