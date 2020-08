Rio Martino deve entrare a pieno regime. La fase di stallo in cui non solo il porto canale ma anche tutta l’area circostante si trova è diventata ingestibile.

Quello che doveva e poteva essere il perno del rilancio della marina e di tutto il litorale è ancora bloccato tra progetti mai completati, bandi di gara mai espletati e aspirazioni mancate.

A chiedere a gran voce di portare a termine l’opera sono stati ieri, in una riunione molto partecipata organizzata dalla Pro Loco e dal Comitato dei cittadini di Borgo Grappa, nel massimo rispetto di tutte le misure per il contenimento e la prevenzione del Coronavirus, sono stati i residenti, i diportisti e alcuni esponenti politici.

Esiste un progetto, come spiegato dall’avvocato Pasquale Musto in rappresentanza degli operatori del settore nautico, già presentato in Comune, a basso impatto ambientale e facilmente realizzabile che consentirebbe la ripresa delle attività già in primavera del prossimo anno.

Infatti la stagione anche per quest’anno è ormai da considerarsi conclusa.

L’imperativo, però, è non perdere altro tempo proprio per evitare che, ormai di consueto, si arrivi carichi di aspettative e di ritardi per poi non fare nulla di concreto.

“Non si può aspettare oltre – spiega l’ingegnere Stefano Nardecchia che ha seguito l’iter progettuale – questa zona deve tornare ad essere fruibile, il danno economico creato dall’immobilismo in atto è enorme. Il progetto è ad alta sostenibilità ed è stato studiato e redatto su dati accurati e certi”.

All’incontro erano presenti anche l’attuale assessore all’ambiente del Comune di Latina, Dario Bellini, l’ex Roberto Lessio e il consigliere comunale di Lbc, Emanuele Russo.

Riportare in vita il porto canale significa, infatti, ridare slancio ai comparti economici, dalla nautica al diportismo, passando per tutto l’indotto.

Significa riportare vita su un’area un tempo frequentatissima ed apprezzata.

“Non stiamo parlando – spiega Francesca Capuccilli, presidente della Pro Loco di Borgo Grappa – dell’interno porto canale ma di un progetto più leggero e meno impattante”.

Si tratta dell’ennesimo tentativo da parte di organizzazioni di cittadini si suscitare una reazione da parte dell’amministrazione comunale di Latina che dal 2016 ad oggi non è riuscita a trovare una soluzione per far risorgere dalle acque, e dalla sabbia, il porto canale di Rio Martino.

Il dialogo ieri si è riaperto ma il tempo stringe e ora servono coraggio e azione per evitare che i progetti restino chiusi nei cassetti e a farla da padrone ci siano sempre le solite, quanto inutili, rassicurazioni a cui non crede più nessuno.