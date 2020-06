Continua da parte di alcuni cittadini ila corsa all’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Per questa ragione, come accaduto anche in altri Comuni della provincia di Latina, si è deciso di aumentare i presidi di controllo del territorio.

In particolare, dopo quella installate presso le aree esterne delle ex Isole Ecologiche di Chiesuola e di Latina Scalo una terza fototrappola fissa è stata installata ieri dall’Azienda per i Beni Comuni in via Valmontorio, sul litorale di Latina.

L’obiettivo era e resta quello di contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti.

Gli apparecchi di videosorveglianza sono dotati di sensore di movimento e capaci di riprendere immagini anche in assenza di luminosità naturale, grazie a telecamere a raggi infrarossi.

L’utilizzo di tali innovativi strumenti tecnologici, sotto il coordinamento e controllo del comando di polizia locale, è finalizzato a reprimere i comportamenti incivili soprattutto in prossimità dei siti maggiormente a rischio.

Proseguono, inoltre, le attività di controllo degli ispettori ambientali di ABC, anche con l’ausilio delle fototrappole mobili, per intercettare e, nel caso sussistano gli estremi, sanzionare eventuali comportamenti illeciti messi in atto nel conferimento dei rifiuti.

Sono operativi e a disposizione della cittadinanza i centri di raccolta di via Bassianese e via Massaro, oltre alle isole ecologiche itineranti il cui calendario è consultabile sul sito www.abclatina.it.