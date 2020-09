Scendono in campo al fianco del Comune di Latina nella battaglia in corso contro la società Ipogeo che gestisce il cimitero nel capoluogo pontino.

Si tratta del coordinamento consumatori pontini, composto da 12 associazioni riconosciute in Regione, che aggiungono la propria voce a quella dell’amministrazione comunale chiedendo ai giudici di respingere le richieste del Gestore dei servizi cimiteriali.

Le associazioni hanno infatti delegato il Codacons, la Federconsumatori, Codici e Asso-Cons-Italia ad opporsi alla richiesta di danni per 2 milioni e alla conferma del Regolamento che è stata inoltrata da Ipogeo nei confronti del sindaco Coletta e del Dirigente del settore.

La richiesta di Ipogeo nasce dalla lettera del 25 marzo del dirigente con cui si comunicava alle associazioni e a Ipogeo che l’amministrazione considerava non valido il regolamento allegato al progetto e comunque non applicabile retroattivamente.

I cittadini venivano così invitati a non rispondere alle richieste del Gestore per i costi della manutenzione e per le contestate scadenze della concessione ai privati in attesa della revisione attualmente allo studio.

“Abbiamo ritenuto opportuno inserirci nella procedura per coerenza – spiegano Laura Ardia di Federconsumatori, Massimo Cusmano per Codacons, Antonio Bottini di Codici e Daniele Mazzoli di Asso Consit Latina – con il nostro dovere di difesa dei cittadini e in quanto riteniamo indifferibile chiarire una volta per tutte se il regolamento allegato al progetto, ma mai approvato come tale dal consiglio comunale, sia valido e soprattutto se lo sia anche retroattivamente”.

Nella prossima seduta di fine mese per la sospensiva si avrà la costituzione in giudizio delle quattro Associazioni suddette che nel frattempo hanno dato mandato allo studio legale Di Leginio & Partners di Latina di rappresentarli a tutela della cittadinanza intera.

“La cittadinanza – spiegano – ci ha chiesto aiuto in modo massiccio, ora siamo noi a invitare chiunque abbia o abbia avuto problemi con il servizio cimiteriale ad aderire all’iniziativa rivolgendosi a una delle quattro associazioni che si stanno esponendo in proprio. L’impegno che ci siamo assunti non è semplice ma gravoso economicamente. Sollecitiamo quindi aiuto tramite l’adesione all’azione con una piccola quota vista anche la sproporzione di mezzi finanziari a disposizione delle parti per combatterla”.

Nel frattempo l’amministrazione ha approvato una proposta di deliberazione di giunta che, a fronte della grave situazione dei servizi cimiteriali, ha rilevato l’opportunità di redigere un “aggiornamento del regolamento cimiteriale da sottoporre all’esame del consiglio” dando mandato agli uffici di completare la revisione entro l’anno.

“Nell’ambito delle associazioni ci si mostra soddisfatti per la decisione presa in quanto “solo con una revisione globale del regolamento che lo renda meno sbilanciato a favore del gestore, fermo restando la sostenibilità finanziaria del progetto di finanza, si può pensare che la gestione possa proseguire in acque più tranquille con piena soddisfazione di tutti e senza dover affrontare contenziosi quotidiani a difesa dei cittadini. Le adesioni possono essere effettuate presso una delle sedi delle associazioni aderenti”.