Torna usufruibile al pubblico, come annunciato nei giorni scorsi scorsi dal sindaco di Latina, Damiano Coletta, anche Villa Fogliano.

Una delle aree più amate per trascorre il tempo libero tra passeggiate e sport immersi nella natura tra il lago e il mare esce dal lockdown.

Ma lo fa tra tante restrizioni e divieti mirati a tutelare la salute dei cittadini i questa ripartenza dai contorni ancora incerti.

Dal sette giugno quindi acceso consentito, sì, ma ad un massimo di 200 persone tra le 7 e le 19. Non sarà possibile usufruire dei servizi igienici del Borgo.

È consentita la sosta e il parcheggio dei veicoli esclusivamente nell’apposita area di terreno adiacente alla strada di ingresso al Borgo di Fogliano e segnalata con apposita cartellonistica. Nel tratto dal parcheggio al Borgo, il transito a tutti i mezzi motorizzati resta consentito esclusivamente agli autoveicoli con a bordo portatori di handicap muniti di tagliando autorizzativo.

Si potrà passeggiare nelle aree verdi del Borgo e lungo il sentiero prospiciente il lago di Fogliano, fare jogging e altre attività motorie individualmente o con persone conviventi.

Obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività.

Le attività ludiche o ricreative non sono consentite. In particolare, è vietato utilizzare le aree attrezzate per fare pic-nic, feste, partite di calcio, campeggio, attendamento e pernottamento nel Borgo e nel comprensorio di Fogliano, nonché ogni altra attività che determini assembramento.

È vietato sostare con teli o asciugamani, mettersi in costume da bagno e/o a torso nudo, installare gazebo, gonfiabili, ombrelloni, sdraio, lettini o seggiole.

È vietato l’abbandono di ogni tipo di rifiuto.

Tutti sono tenuti al rispetto dell’ambiente, dei manufatti e delle strutture presenti. Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati agli stessi.