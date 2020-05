Prima apertura dopo la fase di lockdown per il mercato settimanale di Latina. Gli spazi sono stati adeguati all’esigenza di assicurare la sicurezza il distanziamento dei cittdini.

Un piccolo passo verso il ritorno alla normalità che ha visto oggi l’apertura di banchi solo per prodotti agroalimentari così come stabilito dall’ordinanza e dalle norme vigenti in materia.

Presenti i dispositivi per l’erogazione del gel disinfettanti e, ovviamente, obbligo di indossare le mascherine sia per gli operatori che per i cittadini.

“Situazione sotto controllo – scrive su Twitter il sindaco di Latina Damiano Coletta che questa mattina a effettiato un sopralluogo in via Rossetti – grazie al senso di responsabilità di commercianti e cittadini. E grazie al controllo della polizia locale. Vincere la sfida col virus dipende da ognuno di noi”.