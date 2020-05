Riapre, da domani 21 maggio, al pubblico l’ufficio Prevenzione incendi del comando dei vigili del fuoco di Latina. L’apertura sarà effettuata il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.

Per garantire la sicurezza di lavoratori e visitatori in questa Fase 2 gli accessi saranno contingentati. L’accesso dell’utenza sarà limitato nella frequenza e solo per necessità e l’utente dovrà indossare mascherina chirurgica e guanti monouso.

Per informazioni di carattere generale si invita comunque ad utilizzare i canali di comunicazione a distanza, quali telefono e posta elettronica, con Pec all’indirizzo com.prev.latina@cert.vigilfuoco.it.

Gli accessi saranno regolati nei tempi e nei percorsi per evitare assembramenti, favorendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale non inferiore ad 1 metro. Sarà necessario prendere appuntamento.

Resta, per il momento chiuso, l’ufficio statistica che svolge comunque attività online.