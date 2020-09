Non si è ancora sbloccata la situazione che tiene chiusi al pubblico l’Ufficio Mobilità sito al piano terra di via Cervone a Latina.

Come si ricorderà, la struttura venne chiusa per un caso di positività Covid-19 di una dipendente. Furono attivati i necessari protocolli sanitari previsti per legge; successivamente, a seguito di una ispezione ASL, è stato necessario provvedere ad alcuni lavori di adeguamento della struttura che permettessero la riapertura al pubblico. A questo proposito è stato dato mandato al Servizio Decoro di attivarsi.

Per questi motivi lo sportello preposto al rilascio delle tessere per le agevolazioni tariffarie resterà chiuso.

Per venire incontro alle esigenze degli utenti, il comune ha previsto che, in sostituzione delle predette tessere, sarà possibile esibire una “Autocertificazione” resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, corredata da documento di identità in corso di validità.

Per gli studenti minori, l’autocertificazione dovrà essere resa a cura dei genitori ed allegato il documento di identità dello studente e del dichiarante.

Sarà cura del Servizio informare gli utenti, attraverso il sito internet e apposite affissioni, della riapertura al pubblico per il rilascio delle tessere. Fino a quella data saranno da considerarsi valide le autocertificazioni.