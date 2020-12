Non è tardata ad arrivare la replica di Lbc rispetto alla polemica sollevata in merito al Forum dei Giovani ed in particolare nei confronti dell’assessore Leggio, i dirigenti e i funzionari del Comune di Latina.

“Nella commissione di oggi, alla presenza del funzionario delle politiche giovanili, hanno – spiega il presidente Valeria Campagna – avuto la conferma dell’assoluta correttezza amministrativa seguita per l’indizione dell’assemblea che dovrà portare al rinnovo delle cariche elettive del Forum dei Giovani. La conferma che non c’è stato alcun abuso di potere, né atto d’imperio. Non comprendo perché abbiano deciso di chiudere i due anni di (in)attività in maniera così ingloriosa, con polemiche inutili e che avvelenano un clima che dovrebbe essere invece più disteso”.

Il Forum è stato pensato come uno strumento importante di partecipazione giovanile.

“In questi anni abbiamo atteso, in silenzio, perché rispettosi della volontà di tutti quei giovani che pure avevano investito la loro fiducia nel coordinatore e nei responsabili dei tavoli tematici. Un rispetto e una fiducia mal riposti, visto che la maggior parte dei tavoli di lavoro non sono convocati da prima dell’emergenza covid, alcuni non vengono convocati da anni. E che l’assemblea, organo sovrano del potere di indirizzo e cuore democratico del forum, è ferma alla convocazione di maggio 2019 (10 mesi prima dell’emergenza covid)”.

In questo contesto Lbc sottolinea l’importanza di riavviare con urgenza il funzionamento del Forum sia per restituire questo strumento, nel pieno della sua salute, ai giovani della città, sia per non accavallarsi con il semestre elettorale legato alle amministrative previste per il prossimo anno che potrebbero interferire negativamente.

“Ringrazio l’assessore Leggio che, di concerto con l’ufficio politiche giovanili, ha proceduto alla convocazione dell’assemblea per ripristinare l’operatività di questo spazio di confronto. È inaccettabile però che chi ha svuotato di senso il Forum oggi fa accuse. Dobbiamo riattivare al più presto il Forum dei Giovani, fermo da troppo tempo.

Per questo rivolgo un appello a tutti i giovani della città: le iscrizioni al Forum sono aperte, iscrivetevi, fate circolare questa notizia e appropriatevi – conclude la campagna – di questo spazio che vi appartiene per ridare vitalità al processo partecipativo e democratico che il Forum prevede”.

Tutte le informazioni e il modulo per iscriversi sono disponibili sulla sezione “Forum dei Giovani” del sito del Comune di Latina.