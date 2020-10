Latina continua a non brillare sotto il profilo della gestione dei rifiuti. Ed in particolare per quanto concerne le percentuali della raccolta differenziata che dovevano essere oggetto di una graduale ma consistente avanzata e che, invece, sono rimaste al palo.

La nascita dell’azienda speciale ABC doveva proprio agevolare il miglioramento e l’implementazione del servizio ma i risultati raggiunti sono tutt’altro che incoraggianti.

“Ad oggi stiamo come 4 anni fa. Anzi – interviene il capogruppo del Pd in consiglio comunale a Latina, Nicoletta Zuliani – direi che la situazione è peggiore. Un’azienda speciale che, se fosse stata aggiudicataria del servizio, avremmo liquidato nel giro di un solo anno. In tutta fretta è stato cambiato il piano industriale dell’azienda nell’agosto 2019 (in sostituzione di quello che prese come base lo studio del gruppo di lavoro dell’Università Federico II costato oltre 40mila euro): è stato approvato in consiglio con 48 ore di preavviso, e l’azienda è tuttora nel limbo”.

Quando si approva un piano industriale ne consegue subito un contratto tra le parti che prevede un servizio descritto nei particolari nel capitolato prestazionale.

Attualmente, il capitolato vigente fa riferimento ai servizi della vecchia Latina Ambiente.

“E lo fa con risultati peggiori perché il recente Rapporto sui rifiuti urbani e l’economia circolare nel Centro Italia attesta Latina ultima di tutti i capoluoghi del centro Italia. Per quale motivo dall’approvazione del nuovo piano industriale è passato oltre un anno e ancora non abbiamo né nuovo contratto né nuovo capitolato prestazionale? I tempi totalmente fuori controllo che l’amministrazione tollera senza dire una parola in merito, sono tempi che ci costano molto cari: il ritardo della differenziata spinta è costato ai cittadini oltre 4 milioni di euro perché i rifiuti che non differenziamo vengono conferiti in un impianto che se li fa pagare sempre più cari”.

Una situazione insostenibile con costi che lievitano, servizi sempre èiù scadenti e cittadini che lamentano costanti disservizi anche sotto il profilo igienico sanitario con cassonetti rotti e sporchi ad ogni angolo della città o come i lavoratori di ABC che sono costretti a lavorare con macchinari vecchi e in condizioni sempre più difficili.

“Faccio solo un esempio di come le cose siano rimaste immutate sin dalla gestione di Latina Ambiente, un esempio non visibile: nel 2018 in una relazione all’anticorruzione si riporta che la raccolta della carta effettuata in buste di plastica comporta un minor ricavo dalle vendite di questo materiale poiché, da parte dell’azienda che l’acquista, viene contabilizzato un maggior lavoro, e così continuiamo a perdere ricavi dalla vendita della carta perché la imbustiamo in buste di plastica. Ogni anno sono 20mila euro che perdiamo. L’amministrazione è responsabile di una dannosa inerzia, è responsabile per non essere mai intervenuta – conclude la Zuliani – sulle scelte evidentemente sbagliate che l’azienda ha fatto e che lei ha sempre avallato ostentando invece orgoglio e fedeltà, nei confronti più di un’idea che di una realtà”.