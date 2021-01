A Latina, anche per quanto riguarda i rifiuti, la lotta alla diffusione del covid è una cosa seria.

L’azienda Abc, infatti, ha reso noto che, proprio in questi giorni, è ufficialmente partito il servizio gratuito di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani indifferenziati per i soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria.

La richiesta del servizio, previa compilazione da parte del cittadino interessato del modulo di autocertificazione scaricabile dal sito di ABC Latina (www.abclatina.it) nella sezione “Servizi all’utenza”, deve essere trasmessa via email all’indirizzo rifiuti.quarantena@abclatina.it.

Per maggiori informazioni contattare il numero 339.2924305, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 14:00, escluse le festività.