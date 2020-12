Il compleanno di Latina è stata un’occasione per compiere un altro passo nel futuro, di crescita e di condivisione che, Latinaqutidiano.it, ha da sempre nella sua mission.

Abbiamo scelto di ripercorrere le tappe salienti che hanno portato Latina, dalla sua fondazione ad oggi, ad essere la seconda città del Lazio tra aspirazioni e contraddizioni, tra potenzialità e obiettivi ancora da raggiungere.

Lo abbiamo fatto con la consapevolezza che il ruolo di un quotidiano sia quello di alimentare il dibattito culturale e l’opinione pubblica e che farlo significa conoscere e far conoscere la nostra storia, quella di tutti i nostri lettori uniti da un’identità plurale quanto comune e condivisa anche se troppo spesso dimenticata.

Per queste ragioni l’iniziativa editoriale ha guardato oltre i confini della redazione ed ha creato un ponte con uno dei maggiori professionisti che rappresentano Latina e ne conoscono, grazie ad uno sguardo attento e costante quanto originale, ogni angolo.

La collaborazione con Tonino Mirabella, che ringrazio per averci fornito le immagini suggestive e mai banali a corredo dei nostri articoli, nasce così, dalla scelta reciproca di mettersi fianco a fianco per dar vita ad un’iniziativa che avesse quale obiettivo la riscoperta di Latina tra narrazione e scatti ampliando dall’interno lo spazio del confronto.

In una città in cui l’individualismo ha, forse troppo spesso preso il sopravvento, a mancare credo sia prima di tutto proprio la capacità di mettere a sistema i professionisti, gli imprenditori, le eccellenze che operano in settori diversi per definire, realmente e non solo a parole, una visione della Latina del futuro.

C’è una responsabilità collettiva a cui tutti i rappresentanti del mondo economico, culturale, sociale ed imprenditoriale, non possono abdicare.

Si tratta dell’esigenza di mettersi in gioco e di abbattere le barriere che spesso la politica crea, un po’ per comodità ed un po’ per semplificazione, per dare a questa città i cui su piani e settori diversi abbiamo scelto e continuiamo a scegliere di credere ed investire, contando solo sulle nostre forze, la dimensione, lo sviluppo e l’identità che merita.

Un primo passo lo abbiamo compiuto. Ora non resta che finalizzarlo all’obiettivo.

Buon compleanno Latina, con l’augurio che gli anni che verranno saranno all’altezza delle tue ambizioni.

Noi ci crediamo!