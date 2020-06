Un uomo di 36 anni è stato sorpreso dagli specialisti della sezione antidroga mentre scambiava qualcosa con un’altra persona con fare sospetto.

Gli agenti sono intervenuti risolutamente, bloccandoli entrambi accertando che l’uomo in attesa aveva appena ceduto all’altro un involucro contenente oltre 4 grammi di hashish.

Gli investigatori hanno quindi approfondito il controllo a seguito del quale il 36enne è stato trovato in possesso di ulteriori 4 grammi di hashish.

Dall’esame dei telefoni cellulari dei due fermati sono emerse tre chiamate ravvicinate tra cedente ed acquirente, verosimilmente per concordare le modalità della cessione dello stupefacente.

Alla luce di tali elementi probatori, è stata effettuata una meticolosa perquisizione anche presso il domicilio dello spacciatore, che ha consentito di rinvenire ulteriori 110 grammi di hashish, suddivisi in 12 dosi, nonché alcuni foglietti con sopra trascritti nominativi, cifre in denaro e indicazioni di quantitativi di droga ceduti, nonché il materiale necessario alla pesatura e al confezionamento delle singole dosi di stupefacente per la vendita al dettaglio.

L’uomo è stato quindi arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e, come disposto dal pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Latina, Simona Gentile, portato nella propria abitazione in attesa di rito direttissimo al tribunale di Latina in programma per domani, sabato 20 giugno 2020.