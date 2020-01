Latina continua a svuotarsi. I negozi del centro chiudono, le iniziative er vivacizzare le attività commerciali, da parte dell’amministrazione comunale, latitano.

Il risultato è quello di un capoluogo di provincia diventato l’ombra di se stesso.

La lunga serie di serrande abbassate solo negli ultimi mesi ha riportato nel cuore del dibattito politico l’effettiva utilità della Ztl.

Quella che doveva essere un’opportunità si è trasformata in una catena per lo sviluppo. In questo contesto si inserisce l’intervento del consigliere comunale e regionale del Pd, Enrico Forte.

Forte vuole riportare il tema sviluppo al di fuori della semplice, e per alcuni aspetti, semplicistica dicotomia tra Ztl sì e Ztl no.

“La mancanza di programmazione da parte del Comune sta producendo un vero e proprio stallo nel centro storico, sia sotto l’aspetto sociale, sia sotto quello commerciale. Le possibilità di sviluppo sono ancora concrete, ma serve un mix di scelte in grado di impattare sull’aspetto economico e residenziale. Nel quadro di un vero e proprio ‘Patto per lo sviluppo cittadino’, occorre puntare, ad esempio, sulla creazione di reti d’impresa, l’implementazione dell’arredo urbano, l’attrazione di nuovi residenti e imprese. Penso che il modello del mercato natalizio, ad esempio, sia un modello ormai obsoleto”.

Lo desertificazione commerciale del centro storico di Latina, inoltre, meriterebbe maggiore attenzione da parte dell’amministrazione Coletta. Basterebbe un serio studio delle dinamiche locali e di quelle nazionali per orientare il Comune verso scelte incentivanti per commercianti e artigiani.

“Si capirebbe meglio, confrontandosi e studiando, che il fenomeno delle serrande abbassate nei centri storici è certamente un tema comune nelle città Italiane, ma che in generale è il commercio al dettaglio a soffrire, con una maggiore difficoltà proprio nei centri storici. Si tratta di un declino che si può certamente fermare, facendo leva su progettualità e punti di forza che ogni città possiede. E per questo occorre un serio confronto con le categorie imprenditoriali e professionali, con i cittadini, cercando soluzioni di sistema”.

Quello della rinascita del commercio nel centro, insomma, è da considerarsi solo il punto di arrivo a fronte di un piano complessivo per le aree centrali, e quelle adiacenti.

“Oggi occorrerebbe attribuire una vocazione chiara al centro urbano, rifuggendo dalla tentazione di musealizzarlo, studiando forme di incentivazione per riportare, innanzitutto, i residenti a vivere nel cuore di Latina. Penso, in particolare, agli studenti e le giovani famiglie. Si può immaginare – conclude Forte – una nuova agorà sul modello del foro Portoghesi, una biblioteca. La rigenerazione urbana è una grossa opportunità non ancora sperimentata non solo per il centro, ma per l’intera città. Occorre immaginare una intesa tra Comune ed Ater per recuperare gli spazi commerciali al Nicolosi, senza contare il mercato annonario, il recupero dello stallino già finanziato”.