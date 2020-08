Tornano a scuola anche i bimbi più piccoli.

Il Comune di Latina ha provveduto, infatti, alla pubblicazione delle graduatorie inerenti gli 11 asili nido comunali per l’anno scolastico 2020 – 2021.

Contestualmente, sempre oggi, è stato pubblicato l’avviso pubblico per il servizio di scuolabus agli alunni residenti nel territorio comunale che frequentano le scuole

dell’infanzia e le scuole dell’obbligo, dando precedenza agli alunni residenti in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare.

Il Comune ha individuato le zone del territorio comunale in cui attivare il servizio di scuolabus, in relazione all’estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e

degli insediamenti urbani, nonché sulla base delle richieste fatte pervenire dai cittadini interessati con la procedura di preiscrizione.

Il servizio di scuolabus, al fine di consentire agli alunni di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione, è stato organizzato con percorsi di andata e ritorno.

Le linee scolastiche sono:

• Linea scolastica Borgo Sabotino – Borgo Bainsizza – I.C. “Vito Fabiano”

• Linea scolastica Borgo Faiti – I.C. XII;

• Linea scolastica Borgo Montello – I.C. N. Prampolini

• Linea scolastica Borgo Podgora – I.C. N. Prampolini