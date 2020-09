Mesi intensi di lavoro costante sia sotto il profilo organizzativo che logistico. La responsabilità di dover affrontare un percorso, quello per riportare i ragazzi a scuola, segnato da tante incertezze connesse ad un virus subdolo, che circola con rapidità e per alcuni aspetti in modo imprevedibile.

Ma anche tanta voglia di rimboccarsi le maniche per riaprire le scuole all’insegna della sicurezza e donare ai ragazzi un ambiente sano in cui studiare, socializzare e crescere anche, e soprattutto, in un momento tanto delicato e complesso come quello che la pandemia porta con sè.

Parla di questo e molto altro l’assessore all’istruzione del comune di Latina, Gianmarco Proietti, che abbiamo raggiunto telefonicamente tra un sopralluogo e l’altro in queste settimane di intenso lavoro sul territorio.

Tra poco più di una settimana anche a Latina suonerà la prima campanella per bimbi e ragazzi. Siamo pronti ad affrontare un anno scolastico impegnativo sotto tutti i punti di vista?

“Abbiamo fatto e stiamo facendo, da mesi, un lavoro certosino di monitoraggio, controllo e di interventi per adeguare tutte le scuole alle direttive e alle linee guida nazionali e regionali. Abbiamo trasformato un’emergenza in un’opportunità accelerando alcuni lavori sotto il profilo strutturale e anticipandone altri. Solo ad agosto il Comune ha speso più di 1 milione di euro per sistemare le aule, adeguare gli ingressi, aprire nuovi cancelli e alzare al massimo la sicurezza dei plessi il tutto fianco a fianco con i dirigenti scolastici che ci hanno evidenziato le esigenze a cui abbiamo fatto fronte. Ad oggi manca all’appello un solo appalto, di dimensioni non trascurabili, che sta nel cambio degli infissi in diverse scuole ma non incide in alcun modo nel rientro in sicurezza dei ragazzi a scuola”.

Le incertezze oggi sono ancora molte e i Comuni sono spesso chiamati, quali enti di riferimento territoriali e primo avamposto istituzionale a cui i cittadini fanno riferimento, a risolvere le criticità esistenti.

“I problemi non sono stati pochi ma ci siamo assunti, come amministrazione, la responsabilità, anche politica di fare delle scelte che ponessero al centro i bambini e le loro famiglie in uno dei momenti più difficili che la storia credo abbia mai dovuto affrontare. Per questo abbiamo deciso, mettendo in campo uno sforzo imponente sotto ogni profilo, di aprire i centri estivi comunali subito dopo il termine del lockdown, di dare ai nostri figli un’occasione di ritornare alla normalità e alle famiglie di riorganizzare la propria quotidianità“.

Eppure proprio i genitori hanno sollevato alcune perplessità, come accaduto nel caso della mamma di Borgo Faiti, proprio sulla organizzazione della scuola.

“Ho contattato immediatamente la mamma e parlato a lungo con lei. Nei prossimi giorni ho intenzione di effettuare un incontro anche con gli altri genitori di Borgo Faiti. Comprendo le loro preoccupazioni ma ogni scelta è stata compiuta per consentire ai ragazzi, soprattutto ai piccoli, di rientrare in classe senza traumi dopo oltre sei mesi. Il 24 settembre si riapre e in modo graduale, come concordato con le maestre, i bambini saranno inseriti a scuola per arrivare entro i primi di ottobre al tempo pieno, 8 – 16:30, compresa la mensa. il benessere dei bambini è il primo obiettivo che ci siamo posti e ci porremo anche in futuro. Ad esempio il lavoro svolto per la cura e la manutenzione del verde e la messa in sicurezza degli spazi esterni consentirà di fare lezioni all’aria aperta finchè il tempo sarà clemente. Non siamo e non vogliamo essere solo erogatori di servizi a domanda individuale”.

Insomma quello che ci aspetta è una scuola nuova, mutata nella forma, diversificata nella sostanza, rafforzata sotto il profilo della sicurezza.

“Molto deve essere fatto ancora, penso ad esempio alle nomine dei docenti che sono in corso emi auguro siano terminate per il 24 settembre. Penso alla dotazione dei banchi monoposto. Ieri sono arrivati i primi 365 nella scuola di via Polonia dove nel pomeriggio sono stati montati. Abaimo constatato come si tratti di un’operazione che sarà difficile da effettuare a scuola iniziata e con i ragazzi e il personale nelle classi. Ma ci stiamo già organizzando anche per questo. Così come abbiamo già provveduto a fornire le mascherine a tutti i dipendenti e ausiliari nelle scuole comunali, ad effettuare lr sanificazioni. Non spettava al Comune ma i fondi dati dal Miur alle scuole erano esigui e come amministrazione siamo intervenuti per colmare i gap esistenti”.

Il prossimo step? Sarà improntato al massimo pragmatismo, alla prevenzione, e alla gestione delle tante incognite che si presenteranno.

“Ci auguriamo che tutto funzioni al meglio e che i nostri alunni possano frequentare regolarmente e senza intoppi il nuovo anno scolastico. Ma dobbiamo essere obiettivi. Oggi abbiamo la consapevolezza di aver fatto tutto quello che era in nostro potere fare. Si poteva fare meglio? Sicuramente. Di più? Non credo. Dal 24 settembre saremo chiamati a gestire e affrontare l’ennesima fase, quella della circolazione del virus dopo il rientro a scuola di oltre 20mila ragazzi. Lo faremo in modo oculato e seria con la Asl e i dirigenti scolastici. Molto farà la responsabilità di ciascuno ma i contagi on si fermeranno per questo. La nostra comunità non è sola, noi ci siamo e staremo al loro fianco sempre per la salute, la sicurezza e la crescita dei nostri figli”.