Ossessione. non c’è altro modo per definite quello che un uomo di 30 anni, di Latina, provava per la donna con la quale era stato insieme.

Una volta finito il rapporto, però, l’uomo ha continuato a perseguitarla. Una gelosia ormai non più giustificabile lo spingeva a comportamenti oltre i confini della legge: minacce, anche pesanti, e pedinamenti che hanno scatenato la reazione emotiva della vittima, che non si sentiva più al sicuro nemmeno a casa sua. Anche quando lei ha deciso di andare in questura a denunciare il tutto, lui l’ha seguita…

Fino all’episodio finale, avvenuto qualche mese fa: lui piomba a casa sua e le impedisce di andarsene: vuole controllare il suo telefono per vedere chi chiamava…

A questo punto la Procura di Latina e il pubblico ministero Antonio Sgarrella, titolare del fascicolo, hanno chiuso l’inchiesta che lo ha portato all’iscrizione sul registro degli indagati con l’accusa di stalking e di sequestro di persona.