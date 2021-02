Furto in un supermercato di Latina. Ieri sera, in centro, i carabinieri hanno denunciato un 43enne ed una 38enne della provincia di Roma che, introdottisi all’interno dell’esercizio commerciale, avevano nascosto, in una borsa, una forma intera di formaggio.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al proprietario dell’attività.