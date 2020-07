Cala definitivamente il sipario, almeno sino a quando non inizieranno i lavori di ristrutturazione, sul ponte Mascarello.

In questi giorni si è proceduto alla sistemazione di blocchi che ne impediscono l’accesso anche a pedoni e ciclisti.

“Il Ponte sul Mascarello rappresenta il simbolo dell’inefficienza ed incapacità amministrativa del sindaco di Latina Damiano Coletta e della maggioranza di Lbc. Un movimento ed un leader che si beano – interviene il consigliere comunale della Lega Vincenzo Valletta – dei risultati di un sondaggio ma non si rendono conto di come la città stia drammaticamente sprofondando. Anziché leggere comunicati in cui si esprime orgoglio per il risultato, raggiunto dal sindaco sulla carta, avremmo voluto leggere almeno un intervento per sapere perché, dalla sera alla mattina, si è deciso di chiudere il Ponte sul Mascarello impedendo di fatto anche ai pedoni di attraversarlo”.

Quanto sta accadendo ogni weekend, con file chilometriche e traffico in tilt, è solo l’effetto di scelte che dovevano essere compiute con rapidità e coraggio e che invece si è deciso di lasciare sedimentare con i risultati che abbiamo tutti sotto gli occhi.

“Al di là dei nodi legati al traffico quello che preoccupa e che avrebbe dovuto preoccupare chi amministra il Comune di Latina, è il fatto che il litorale pontino è spaccato in due. Ci sono consorzi, attività commerciali che sono completamente tagliate fuori ed irraggiungibili. Per fortuna che quando abbiamo sollevato il problema ormai due anni fa ci era stato detto, anche con toni stizziti, che la situazione era sotto controllo, che erano in corso contatti con Regione e Sogin per interventi rapidi e che il ponte non sarebbe stato del tutto chiuso”.

Il tutto in un quadro economico segnato dalle difficoltà legate all’emergenza ancora in corso e ai limiti, diventati strutturali purtroppo, di una marina dove anziché i servizi regnano le inefficienze.

“Le solite promesse da marinaio a cui Lbc e Coletta ci hanno abituato. Sono talmente attenti e inseriti nelle maglie della città che amministrano che il ponte è stato chiuso, la viabilità sul lungomare è un disastro fatto di sensi unici e ingorghi, i servizi igienici sono sparsi sul litorale senza alcun senso e la pulizia delle spiagge oltre che delle strade è un miraggio. Eppure sarebbe bastato poco per trasformare quello che oggi è l’ennesimo colpo di grazia inflitto all’economia e al turismo in opportunità. Ma la programmazione e le idee – conclude Valletta – in quel di Lbc non vogliono proprio trovare casa”.