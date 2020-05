Non si ferma l’ondata di solidarietà che in questi mesi ha contraddistinto la provincia di Latina a tutti i livelli.

In questo contesto si inserisce l’iniziativa messa in atto dalla Questura di Latina che ha voluto assicurare un piccolo contributo di solidarietà a chi, sul territorio, condivide ogni giorno l’impegno di sostenere ed aiutare le persone in difficoltà, soprattutto in questa fase di emergenza da Coronavirus.

Nei giorni scorsi, a nome dell’intera polizia di Stato della provincia, è stata consegnata al Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana una somma di denaro, raccolta in Questura tra i poliziotti in servizio.