“Nemmeno i sindaci più famosi e rappresentativi del passato sono mai stati così in alto nella classifica. Un bello smacco a quegli opinion leader che fanno di tutto per farlo apparire inadeguato e inviso. Credo che Damiano Coletta oggi più di prima abbia le carte per tentare di diventare il “Sindaco di tutti”, cercando di fare una politica aperta, inclusiva, costruttiva, positiva”.

Non ha dubbi il presidente del Partito democratico a Latina, Mauro Visari, a margine dei risultati ottenuto dal primo cittadino nell’indagine condotta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore.

Coletta, infatti, stando i numeri delle rilevazioni effettuate è nono, su 105 sindaci dei capoluoghi di provincia, nel gradimento dei cittadini.

Una posizione di tutto rispetto a fronte di un risultato, quello del 2016, che lo vedrebbe arretrare solo di 15% rispetto al dato delle elezioni.

Una base ottima secondo Visari su cui costruire una coalizione e un’alleanza per le amministrative del 2021.

Visari non ha mai nascosto di essere concorde con l’apertura di un dialogo con Coletta ed Lbc finalizzato alla creazione di una compagine capace di dare al Comune di Latina un governo equilibratno, plurale e dall’anima riformista.

Posizione osteggiata, seppure a fasi alterne, da altre aree interne al Pd che non sembrano aver trovato ancora una posizione univoca in merito.

Tutto sarebbe affidato alle leggendarie primarie a cui è stato invitato anche Coletta.

Invito a cui nessuna risposta è stata al momento fornita se non con l’unica eccezione di una valutazine i corso da parte del leader di Lbc proprio sul suo futuro alla guida della città.