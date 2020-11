Una serie di sorpassi pericolosi e, dulcis in fundo, il tamponamento che ha mandato fuori strada un’altra auto.

Questo quanto combinato, questo pomeriggio, da un automobilista alla guida di una Mercedes coupè sulla statale dei Monti Lepini, all’ingresso di Latina.

Il guidatore ha mandato nel fosso una Yaris, guidata da un uomo, e non si è fermato per prestare soccorso. L’uomo ha avuto bisogno dei soccorsi del 118, mentre l’intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per mettere in sicurezza il mezzo.

La polizia sta dando la caccia al pirata della strada. Un testimone avrebbe anche comunicato la targa dell’auto che, però, risulta senza copertura assicurativa.