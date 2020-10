Lancio di sassi nel quartiere Q4 sulle auto in transito. Diversi i casi segnalati e denunciati.

Una situazione che sta creando timori tra i residenti e non solo che temono per la propria incolumità messa a rischio da un evento improvviso che potrebbe ingenerare manovre pericolose per se stessi e per gli altri.

L’ultimo caso si sarebbe verificato ieri sera all’altezza del ponte che attraversa la strada che collega il centro Lestrella a Largo Cirri.

I sassi hanno colpito il parabrezza di un’auto in transito per fortuna senza causare danni, se non tanto spavento, alle persone a bordo.

Una situazione di cui sono state messe al corrente le foze dell’ordine e che ci si augura possa arrivare presto all’identificazione dei responsabili anche al fine di evitare che qualcuno possa farsi seriamente male.