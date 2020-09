La situazione in cui versa piazza Santa Maria Goretti a Latina è diventata insostenibile sia sotto il profilo della sicurezza che igienico sanitaria.

Uno dei luoghi di riferimento di Latina, collocata a ridosso degli uffici e degli ambulatori della Asl di Latina, nonché dell’Inps, a servizio di un quartiere popoloso e di tanti bambini e famiglie, e a ridosso del cuore della città, è diventato solo il simbolo del degrado strutturale e sociale in cui questa città si trova da anni.

A dimostrarlo i fatti, non solo recenti, di cronaca.

“Solo negli ultimi dieci giorni la piazza – siega il consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta – è stata teatro di rapine, inseguimenti, aggressioni, violenze. Qui un uomo, tunisino e in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato ad agosto per violenza e rapina. Qui, sempre ad agosto, un uomo, in pieno pomeriggio, erano le 17, è stato colpito al viso e ridotto in un lago di sangue, al termine di una lite a quanto pare per futili motivi, da un uomo che è scappato e ha fatto perdere le tracce e che è stato rintracciato ed identificato grazie al lavoro di indagine dei carabinieri”.

Da anni questo luogo di incontro e socializzazione oltre ad essere al centro di episodi violenza, furti e microcriminalità legata allo spaccio di droga, oltre che disturbo alla quiete pubblica, a fronte di schiamazzi, risse, e deturpazione del decoro ambientale, rappresenta, oggi, anche un serio pericolo sanitario concernente la grave emergenza derivante da Covid che ha colpito l’intero Paese.

“I frequentatori della piazza, per la maggior parte stranieri, bivaccano e si assembrano al di là di ogni minimo distanziamento consentito dalla legge, passeggiano indisturbati privi di qualsivoglia dispositivo di protezione. La sicurezza – continua Valletta – è un elemento fondante per la tutela dei cittadini e compito delle istituzioni è quello di garantire il diritto alla tutela delle persone. I cittadini sono esasperati, la paura ha preso ormai il sopravvento. Rinviare qualsiasi intervento teso a ripristinare il decoro e la sicurezza di questi luoghi non è più rinviabile”.

Rinviare ogni intervento sarebbe un vero e proprio affronto alla comunità.

“Per questa ragione – conclude Valletta – ho depositato una mozione che impegna il sindaco, Damiano Coletta, a mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini, sia sotto il profilo fisico che sanitario, e alla riqualificazione dell’are affinchè possa tornare fruibile per famiglie, bambini ed anziani. Mi auguro che il sindaco e la maggioranza di Lbc condividano tale mozione e si attivino immediatamente nel rispetto delle esigenze della comunità che rappresentiamo e del rispetto delle regole su cui una società civile si regge”.