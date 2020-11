Il piano di utilizzo arenili di Latina dopo mesi di lungaggini e temporeggiamenti ha fatto un passo avanti in commissione Governo del Territorio.

Si tratta di un vero e proprio piano regolatore per quanto concerne l’utilizzo del demanio marittimo e della linea di costa per finalità turistiche e ricreative.

Peccato che l’amministrazione a guida Coletta e Lbc sembra aver partorito un topolino.

Quello che dovrebbe essere uno strumento per agevolare lo sviluppo all’interno di un quadro normativo certo manca di una visione chiara.

“Un piano di utilizzo arenili deve necessariamente contenere una componente pianificatoria, di visione prospettica e di nuova immagine di un futuro turistico ricettivo del litorale locale, un’idea che, passando per lo sport, il tempo libero, le attività commerciali e ludico ricreative sia in grado di indicare un sistema ed un percorso di sviluppo. Elementi che non ci sono tanto è che – intervengono il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Nicoletta Zuliani e Alessandro Patti, delegato all’urbanistica della segreteria del Pd – è solo un elenco di elementi già noti”.

Si ratificano concetti già ampiamente disciplinati dalla normativa come ad esempio le quote di spiaggia libera non inferiori al 50% dei metri dell’arenile come imposto dalla Regione mentre sono ignorati gli spazi necessari come aree per il deposito della sabbia per il ripascimento morbido.

“Anacronistica è la visione in merito alle aree dedicate ai punti d’ormeggio. Nel piano che sarà portato in consiglio comunale per l’esame e l’approvazione sono previsti solo due punti di ormeggio, di cui uno privato e uno pubblico, nulla che faccia pensare ad una idea di sviluppo della sfera turistica basata sulla marina. Altro sarebbe stato se il Comune avesse realizzato il ripascimento del litorale, un ripascimento con ben 3 progetti di cui non abbiamo visto alcun effetto: ad un litorale sempre più eroso e senza difesa il PUA fa ben poco. Altro sarebbe stato se ci si fosse concentrati da subito sulla questione Terme, unico vero volano per un rilancio turistico della marina, ma che Lbc ha rinunciato alla chetichella a vantaggio di un non ben definito parco tematico disattendendo la mozione votata all’unanimità dal consiglio che chiedeva di intervenire sul piano particolareggiato”.

Insomma, secondo il Partito democratico l’attuale maggioranza ha perso l’ennesima occasione per dotare la città di uno strumento valido di pianificazione e sviluppo.

“La realtà è che per puntare sul turismo, bisogna essere in grado di strutturare un processo pianificatorio basato su di un insieme sistemico di interventi tra loro interrelazionati: infrastrutture, supporto alle imprese e credibilità amministrativa. Tutti elementi – concludono Zuliani e Patti – di cui non vediamo alcuna traccia”.