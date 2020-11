Il piano utilizzo arenile al centro dell’ennesima botta e risposta tra maggioranza ed opposizione. Al centro del contendere il fatto che mentre, legittimamente la maggioranza che governa il Comune di Latina rivendica una scelta basata sulla capacità di conciliare economia e natura, per il Pd si tratta non solo di un semplice compitino ma anche di un “copia e incolla” di quanto stabilito dalla Regione in merito.

“I criteri che hanno guidato il piano sono stati dettati dalle linee guida regionali che Lbc ha necessariamente dovuto seguire. Il merito di Lbc – spiegano il capogruppo in consiglio comunale e il segretario comunale di Latina, Nicolett Zuliani e Franca Rieti – è solo quello di aver adempiuto ad un obbligo amministrativo per la redazione di un piano di cui è stata la Regione Lazio ad imporre linee guida a specifica tutela dell’ambiente, in materia di accessi liberi, di quantità di arenile da destinare a spiaggia libera di cui però Lbc rivendica la paternità”.

Era noto l’uso da parte di attività sportive come il kitesurf, vela, beach volley che oggi vedono confermati il loro diritto a continuare la loro attività.

Lbc dichiara che “con le differenti destinazioni d’uso sul litorale si permette a tutte le attività economiche di trarne vantaggio”.

“Noi – spiegano – crediamo che bisogna fare più attenzione: le destinazioni d’uso non vengono stabilite dal Pua, ma dal piano particolareggiato, strumento urbanistico su cui il piano arenili non ha alcuna competenza. Non ci sogniamo di attribuire al piano funzioni che non ha, ma questioni come la viabilità ancora non dipanate sono strettamente interconnesse e rappresentano un forte limite allo sviluppo della marina“.

Secondo il Pd le attività economiche del litorale, che sono quelle che hanno maggiormente fatto sentire il loro dissenso rispetto alla redazione de Pua, hanno, invece bisogno di ben altro.

In particolare di un ripascimento efficace, di una chiara visione urbanistica.

Capitolo a parte per lo spazio delle terme. In perfetta continuità con le precedenti amministrazioni è stato “dissipato il patrimonio pubblico del parco termale. Non è fatto nulla per impedire il fallimento della la società Terme Fogliano e così vanno all’asta 70 ettari di terreno del parco termale di proprietà del Comune nonché dei cittadini di Latina. Una vergogna. Il consigliere Ciolfi ha votato insieme a tutto il consiglio all’unanimità una mozione per sciogliere definitivamente il nodo delle terme proprio partendo dalla questione urbanistica: che fine ha fatto quella volontà politica? Ci faremo portavoce – concludono Rieti e Zuiani – in ambito regionale e nazionale della criticità rappresentata dalle norme confliggenti in tema di concessioni, e ribadiamo che, se la marina soffre, è per il “non fatto” che ancora attende realizzazione”.