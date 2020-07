Cittadini che si uniscono dando vita ad un comitato per rendere la propria vice di dissenso un coro unanime.

Un piano di zona, quello del progetto de “I Pianeti”, pronto a spegnere dieci candeline e che rischia di essere non solo obsoleto ma inadeguato alle rinnovate esigenze dei residenti e della città intera.

“Ho partecipato all’incontro che si è svolto venerdì scorso alla presenza di oltre 60 persone e del Comitato di cittadini. Ho ascoltato i rilievi mossi su un piano di zona oggettivamente obsoleto che rischia di trasformarsi nell’ennesima decisione calata dall’alto senza alcuna concertazione con i cittadini e soprattutto senza che sia stato effettuato alcun monitoraggio dello stato dell’arte del quartiere e delle zone interessate. Pensare – spiega il consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta – che un progetto di tali dimensioni non abbia un impatto rilevante sul quartiere di Pantanaccio è pura utopia o totale disinteresse”.

Prevista, infatti, la realizzazione di 14 palazzine per edilizia popolare agevolata su un terreno di 6 ettari di estensione e una previsione di 600 nuovi abitanti

“Il timore, considerata l’attenzione, pari a zero dell’amministrazione guidata da Lbc e dal sindaco Coletta in merito, è che siamo di fronte alla seconda ipotesi. Non si spiegherebbe altrimenti la ragione per cui nessuno si sia mosso, in giunta o in maggioranza, per valutare se a distanza di anni tale progetto risponda ancora alle effettive esigenze del territorio e della comunità che si rappresenta”.

Oggi le procedure di valutazione del piano di zona “I Pianeti” è in corso presso la Regione Lazio.

“Ma siamo ancora in tempo, anche se in ritardo, per avanzare adeguate osservazioni sulla sua realizzazione evitando non solo un inutile consumo del territorio in un’area sotto il profilo urbanistico e abitativo già satura ma anche per valutare quali iniziative si possano mettere in atto al fine di dare ai residenti del quartiere Pantanaccio e delle aree limitrofe servizi all’altezza delle loro aspettative. Sono anni che sentiamo Coletta e Lbc dire che la distanza tra il centro di Latina e le sue periferie sarebbe stato cancellato grazie ad un’opera di valorizzazione e miglioramento di ogni singolo quartiere”.

Sono gli stessi anni in cui nulla è stato fatto in tal senso tanto che esistono tantissime aree, come lo stesso quartiere Nicolosi e Pantanaccio, limitrofi al cure della città, dimostrano, dimenticate e abbandonate a se stesse.

“Per questo rilancio l’appello rivolto all’amministrazione comunale di farsi parte responsabile in un percorso che può e deve essere ripensato partendo – conclude Valletta – dalla riqualificazione e miglioramento del quartiere con altri tipi di edilizia meno impattante e mirati ad assicurare la fornitura di quei servizi carenti o assenti. E sul caso chiederò che sia fatta luce in tutte le sedi e commissioni competenti”.