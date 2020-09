Piano antenne, il Comune di Latina procede. E’ stato pubblicato sul Mepa il bando di gara per l’affidamento di un incarico a un progettista che si occuperà anche del regolamento per l’intero territorio.

Il piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile dovrà porsi il raggiungimento di alcuni obiettivi principali: la corretta regolamentazione dell’installazione di nuove stazioni radio base per telefonia mobile secondo il principio di minimizzazione dell’impatto e nel rispetto delle aree socialmente sensibili; l’integrazione delle stazioni radio base già presenti sul territorio, con particolare attenzione alla possibilità di prevedere delle delocalizzazioni e accorpamenti, sia per l’ottimizzazione della radio-copertura per i servizi di telefonia, sia per l’ottimizzazione dell’impatto ambientale e urbanistico; le nuove installazioni, le delocalizzazioni dovranno essere previste prioritariamente su aree di proprietà comunale, esclusi i siti sensibili (ospedali, scuole, case di riposo, ecc.); valutazione delle emissioni elettromagnetiche derivanti da elettrodotti.

Piano e regolamento, prima della stesura definitiva, saranno illustrati alla cittadinanza e al consiglio comunale attraverso incontri e conferenze pubbliche, oltre che ai Gestori di rete della telefonia mobile.

L’Assessore all’Ambiente Dario Bellini: «Siamo molto soddisfatti per questa evidenza pubblica, finalmente metteremo ordine a un tema estremamente delicato che in passato non è mai stato affrontato come meritava. E lo faremo anche attraverso il confronto con i cittadini».