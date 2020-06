Incendio doloso in pieno centro a Latina. Sul posto i vigili del fuoco, dopo aver domato l’incendio che stava interessando alcuni pannelli in legno, posti nel cortile interno di una caffetteria a separazione con uno stabile, hanno confermato l’origine dolosa del gesto in quanto hanno rinvenuto tracce di un liquido infiammabile.

Sono quindi intervenuti gli investigatori della squadra mobile e della polizia scientifica.

I pannelli erano stati installati pochi giorni fa dalla proprietaria del palazzo per separare il proprio cortile da quello di un bar attiguo e tutelare la propria privacy dalla vista dei clienti.

Le indagini hanno consentito di individuare proprio nel titolare del bar, che ha ammesso le proprie responsabilità, l’autore del gesto.

L’uomo ha specificato di essersi lasciato prendere da un momento di rabbia generato da alcuni torti subiti a suo dire proprio dalla titolare dello stabile e comunque, appena compresa la gravità del gesto compiuto, si è subito attivato per spegnere le fiamme, utilizzando anche un estintore e manifestando così un ravvedimento operoso.

Tenuto conto del comportamento collaborativo dell’uomo che ha anche spontaneamente consegnato il liquido utilizzato per appiccare il fuoco unitamente alle immagini del proprio sistema di videosorveglianza, ed alla luce della tenue entità del danno, è stato indagato per il reato di incendio doloso.