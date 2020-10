Iniziati oggi i collaudi dei dissuasori a scomparsa, installati in corrispondenza di 5 varchi tra via Lago Ascianghi, via Neghelli e via Cesare Battisti.

Il Comune, inoltre, ha inviato richiesta di autorizzazione per l’utilizzo delle telecamere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La zona dei pub è una delle più frequentate di Latina. Qui si concentrano i giovani soprattutto nel weekend e qui spesso si verificano incidenti anche gravi che mettono a rischio l’incolumità delle persone.

I lavori, stando quanto previsto dovevano iniziare i primi del 2020 per un investimento preventivato di 200mila euro. Il bando di gara, infatti, si era concluso a novembre 2019.

Il lockdown però aveva bloccato i cantieri. A giugno di quest’anno i cantieri sono stati aperti.

“Continuiamo a lavorare al progetto – spiega il vice sindaco Maria Paola Briganti – consapevoli che fino a quando sarà in atto l’emergenza epidemiologica legata al Covid, dovremo modulare la fruzione di quest’area in base alle vigenti misure di prevenzione e contrasto del virus. Nel frattempo andiamo avanti con gli interventi tecnici pianificati”.