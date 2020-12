Chi la dura la vince, dice un vecchio adagio. A non aver mollato, in questo caso, sono i familiari di Doriano Romboni, il pilota motociclistico morto per un incidente a Latina, sul circuito del Sagittario, il 30 novembre 2013 a 45 anni.

La famiglia di Romboni, infatti, non ha permesso che l’indagine si chiudesse senza colpevoli, e ieri mattina il Gip di Latina, Giorgia Castriota, ha parlato con i legali delle tre persone rinviate a giudizio per omicidio colposo in concorso.

Nello specifico, parliamo dell’amministratore delegato della Il Sagittario Srl, Sandra Temporini. Di Gennaro Caccavale, 66 anni, napoletano e Adamo Leonzi, 66 anni di Francavilla al Mare, rispettivamente ispettore e coordinatore del Comitato impianti della Federazione moto.

L’ipotesi di reato della Procura di Latina la prima avrebbe è che il circuito avrebbe “omesso di adottate tutte le cautele necessarie alla gestione dell’impianto per impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla pratica sportiva“; per quanto concerne i responsabili della federazione, invece, l’accusa è di “non aver rilevato le discrepanze tra i dati riportati nella planimetria della pista allegata alla richiesta di omologazione e nel non aver prescritto protezioni in corrispondenza del tratto a rischio”.

Romboni perse il controllo della sua supermotard durante un cambio di direzione, in un punto in cui due tratti inversi della pista corrono paralleli. Romboni era rimasto aggrappato al manubrio e l’abbrivio l’aveva trascinato sulla pista che altri piloti stavano percorrendo in senso contrario; ci fu un frontale dagli effetti devastanti con Gianluca Vizziello, ex campione italiano di velocità.

Dopo l’incidente la procura di Latina aprì un’inchiesta contro ignoti. Ma la prima conclusione fu quella della richiesta di archiviazione. Una decisione alla quale si sono opposti i familiari del pilota, convinti del nesso causale fra condizioni della pista e decesso del congiunto e, quindi, di precise responsabilità.

L’indagine aperta dalla Procura di Latina si è concentrata soprattutto sul mancato rispetto delle misure di sicurezza e l’omologazione del circuito ed è arrivata alla conclusione che esistevano difformità fra i dati riportati nella planimetria e la richiesta di omologazione oltre all’assenza di barriere amovibili in alcuni punti del tracciato, barriere che forse avrebbero potuto salvare la vita di Romboni. Ieri mattina al termine della camera di consiglio il gup ha rinviato a giudizio i tre imputati: il processo inizierà il 15 aprile 2021 davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Fabio Velardi.

Nel procedimento si sono costituiti parte civile i familiari del pilota: la moglie e le due figlie ancora minorenni del campione sono rappresentate dall’avvocato Caterina Caterino mentre i genitori e il fratello sono rappresentati dall’avvocato Sara Parizzi.