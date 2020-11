E’ uno degli aspetti più devastanti che la pandemia da Coronavirus ha portato con sè. Si tratta delle ripercussioni, psicologiche, che una malattia tanto subdola sta portando non solo per le persone che ne vengono infettate ma in tutti.

Paura, per se stessi e per gli altri, timore di perere le persone care o di uscire e di avere contatti anche con i propri cari hanno creato profondi disagi in ogni singola persona.

In questo contesto oggi è stato sottoscritto, con firma digitale, il Patto di Collaborazione tra il Comune di Latina e il Psycovid Pontino, un gruppo spontaneo di professionisti che si occupano di benessere psicologico.

“Con questo Patto di Collaborazione – spieega il sindaco di Latina, Damiano Coletta – diamo forza e sostegno a un’iniziativa lodevole come quella dello Psycovid Pontino. La vicinanza ai cittadini è un valore fondante di questa amministrazione e in un periodo così delicato la partecipazione si rivela uno strumento sempre più prezioso per avvicinare cittadini e istituzioni e fornire risposte alle persone”.

Psycovid Pontino è presente nello sportello delle associazioni e della partecipazione di piazza del Popolo e organizzerà attività rivolte alla comunità, finalizzate alla promozione del benessere psicologico in tempo di pandemia.

Sarà possibile per chi ne farà richiesta prendere parte a gruppi organizzati per fasce d’età o per problematiche omogenee relative all’emergenza Covid-19: bambini, adolescenti, genitori, insegnanti, operatori sanitari, imprenditori e lavoratori in difficoltà.

I gruppi si riuniranno online o in presenza – quando le misure di contenimento del contagio lo consentiranno – e saranno volti a fornire spunti psico-educativi privi pertanto di finalità terapeutiche.

Il primo, rivolto a ragazzi e ragazze, sarà operativo dal 30 novembre. Per informazioni rivolgersi allo sportello il venerdì pomeriggio oppure scrivere a: psycovidpontino@gmail.com

Attraverso la propria pagina Facebook, inoltre, Psycovid Pontino favorisce la diffusione della buona informazione psicologica, pubblicando indagini, post, articoli e video.

“Una comunità di professionisti e professioniste che fanno rete e mettono le loro competenze a disposizione degli altri in un periodo di emergenza: anche questa è sussidiarietà. Le azioni di cura – aggiunge l’assessore alla partecipazione, Cristina Leggio –della comunità stanno diventando sempre più centrali nell’agenda della cittadinanza attiva e questo ci parla di una forte polarizzazione delle esigenze in questi tempi: costruire relazioni e fornire sostegno. E tutti possono dare il loro contributo”.